Владельцы изымаемых участков в Иркутском районе вновь попросили помощи губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручит возобновить работу межведомственной комиссии по защите прав собственников дачных и садовых товариществ, у которых отбирают землю в Иркутском районе. С такой просьбой к главе региона во время пресс-конференции 9 февраля 2017 года обратился один из собственников земельного участка в товариществе «Мечта» Александр Кипиченко. По его словам, за полгода ему и его соседям пришлось участвовать в десяти судебных заседаниях. При этом изначально прокуратура заявляла, что собственники занимают земли лесного фонда, а теперь доказывает, что участки расположены на землях, принадлежащих Иркутскому государственному аграрному университету им. А.А. Ежевского.

Сергей Левченко сообщил, что ситуация, возникшая в Иркутской области, в некотором роде спровоцировала разработку федерального законопроекта, который сейчас находится на рассмотрении в Государственной думе России. Согласно этому законопроекту, планируются внести изменения в законодательные акты, чтобы устранить сведения, носящие взаимоисключающий характер, в едином государственном реестре недвижимости и государственном лесном реестре. Таким образом, сведения, содержащиеся в ЕГРН, будут иметь приоритет перед сведениями, содержащимися в государственном лесном реестре.

Напомним, в августе прошлого года владельцы земельных участков в ТСН «Мечта», расположенного на Байкальском тракте, вышли на митинг к зданию правительства Иркутской области. Причиной стало определение суда о запрете строительства на территории товарищества. Тогда же Сергей Левченко встретился с инициативной группой жителей и взял под контроль решение этого вопроса.

Однако проблема коснулась не только ТСН «Мечта», в Иркутский районный суд подано около 800 заявлений с требованием изъять земли у собственников, в том числе у садоводств, созданных 20-25 лет назад, поскольку границы их участков налагаются на земли лесного фонда. Эта проблема вызвала большой общественный резонанс не только в регионе, но и по всей России.