Вихоревке выделили 5 тыс. тонн угля из аварийно-технического запаса региона

На формирование нормативного запаса топлива и начало отопительного сезона Вихоревке Братского района из аварийно-технического запаса Иркутской области выделили 5 тыс. тонн угля. Об этом 4 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заявление председателя правительства области Руслана Болотова во время рабочей поездки полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Проверка готовности Вихоревки к прохождению отопительного сезона выявила несколько проблем. Сергей Меняйло отметил, что перед местной властью стоят системообразующие задачи, которые необходимо решить безотлагательно. Речь идет о получении паспортов техготовности котельной «Водогрейная» и Вихоревки к работе в зимний период, формировании аварийно-технического запаса топлива и разрешении проблемы неплатежей управляющих компаний для расчетов с теплоснабжающей организацией: при собираемости квартплаты на уровне 80% новая ресурсоснабжающая организация «Энергосфера – Иркутск», по словам гендиректора компании Алексея Смирницкого, уже недополучает миллионы рублей. Хотя договор с поставщиками угля на 49 тыс. тонн своевременно заключен, недостаток средств отражается на отгрузке топлива.

«Именно поэтому мы выделили из аварийно-технического запаса области пять тысяч тонн угля для Вихоревки. Первые вагоны с топливом должны прийти завтра. Но пока с начала отопительного сезона в городе не допущено сбоев в подаче тепла населению и на объекты соцкультбыта», – отметил Руслан Болотов.

Глава правительства региона напомнил, что из областного бюджета Вихоревске на подготовку к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. было выделено 75,2 млн рублей на мероприятия по капитальному ремонту котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей. Из аварийно-технического запаса региона муниципалитет получил четыре котла для котельных и вспомогательное оборудование на 20,7 млн рублей.

«Теперь все зависит от вас. Вы на то и власть, чтобы люди в вашем городе не страдали», – подчеркнул Сергей Меняйло, обращая внимание вновь избранного главы Вихоревского муниципального образования Николая Дружинина на необходимость пошагового и неуклонного исправления ошибок, допущенных прежним руководителем муниципалитета.

Фото с сайта правительства Иркутской области.