Вихоревка не сможет самостоятельно отремонтировать теплоисточник – С.Брилка

Вихоревка не сможет самостоятельно решить проблему с ремонтом теплоисточника, т.к. бюджет города равен тому объему денег, который нужно вложить в ремонт котельной. Об этом 6 июля 2017 года на пресс-конференции заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка.

«Я правительству говорю: «Ребята, вы зря сидите, не справится муниципалитет самостоятельно». Там нужно системно все делать и наваливаться огромным количеством ремонтных бригад, которые можно взять у Иркутскэнерго. Просто поклониться в ноги большой энергетике - у них есть обученный персонал, который спокойно все сделает», - заявил парламентарий и добавил, что и на будущий год нужно будет заниматься ремонтом котельной Вихоревки, т.к. до начала отопительного сезона завершить его невозможно.

Сергей Брилка также напомнил, что Иркутская область уже имеет опыт вывода из кризиса подобных теплоисточников. «Я бы крепкое словцо ввернул, взял бы дубину, всех загнал туда и подготовил бы котельную к отопительному сезону как это полагается, - сказал он. - Мы это делали не раз – и в Усть-Куте, и в той же Вихоревке, и в Михайловке. У нас была специально создана команда из 200 человек, которая работала в режиме ЧС и готовила теплоисточники к зиме, потому что в муниципальных образованиях нет специалистов, нет кадров, нет знаний, нет денег».

Спикер ЗС напомнил, что депутаты парламента Иркутской области посещали котельную Вихоревки в мае. В этой поездке участвовал и почетный энергетик России, депутат ЗС Сергей Бабкин, который высказал ряд замечаний. «Он мне сказал, что этим теплоисточником нужно заниматься серьезно – углеподача практически на издыхании, а это голова теплоисточника. Химводоподготовка не работает, а неподготовленная вода, которая подогревается в котлах, выводит их из строя. Золоудаление в ужасном состоянии», – пояснил Сергей Брилка.

Самой большой проблемой котельной Вихоревки является недоремонт, который накапливался в течение многих лет. «Это нормальный теплоисточник по своей сути, потому что он изначально нес нагрузку в три раза больше, чем сегодня. Он способен был это делать, но естественным образом оборудование стареет, амортизируется, приходит в негодность, – сказал Сергей Брилка. - Когда не системно подходят к капитальному ремонту, а начинают догонять проблемы, которые уже случаются в режиме ЧС, это естественно приводит к нерациональному расходованию средств».

Напомним, ранее и.о. главы Вихоревки Сергей Касьянов высказывал опасение, что им не хватит финансов, чтобы подготовить котельную к отопительному сезону. По его словам, сейчас идет ремонт двух котлов на котельной «Водогрейная», однако их будет мало, чтобы без аварий пройти отопительный сезон. Сейчас идет процесс расторжения концессионного соглашения с эксплуатирующей организацией ООО «Тепловые сети», после чего будет подписано временное соглашение с другой компанией, предположительно, ООО «Энергосфера», которая будет проводить следующий отопительный сезон.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.