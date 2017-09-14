Видеонаблюдение на избирательных участках 10 регионов организовал Ростелеком

Системы видеонаблюдения, созданная Ростелекомом на избирательных участках (далее УИК) и территориальных избирательных комиссиях (далее ТИК) для единого дня голосования 10 сентября 2017 года, отработала штатно, без сбоев. Как сообщает 14 сентября пресс-служба компании, превышения нагрузки на сети, а также DDOs-атак на портал webvyboryedg.ru зафиксировано не было.

Напомним, специалисты Ростелекома установили, настроили и протестировали 2275 программно-аппаратных комплексов на базе ip-камер в 10 регионах РФ, где решили вести видеонаблюдение на участках. Видеотрансляция велась более чем из 2 тыс. избирательных участков на портал webvyboryedg.ru. В режиме реального времени было доступно 95% видео.

В Сибири в единый день голосования видеонаблюдение и видеотрансляция на портале webvyboryedg.ru была организована из Республики Хакасия. В онлайн-режиме работали все 10 территориальных избирательных комиссий региона. Напомним, что в республике проведено 26 избирательных кампаний: выборы прошли во всех муниципальных образованиях республики, кроме Абакана.

За процедурой голосования 10 сентября на портале webvyboryedg.ru наблюдали более 20 тыс. человек, из них 80% пользователей предпочли не регистрироваться на портале, сразу приступив к просмотру видео. Из оставшихся 20% пользователей наиболее часто регистрировались через форму портала webvyboryedg.ru, далее со второго по пятое места расположились пользователи: вконтакте, google, одноклассники и facebook. В моменты пиковой нагрузки портал обслуживал более 2 тыс. пользователей одновременно. Всего пользователи на портале посмотрели 476056 минут видео. Наибольшей популярностью по длительности просмотра видео пользовались УИК Свердловской области - 42% от общего количества, на втором месте Пермский край - 35%, тройку замыкает Сахалинская область - 7%. В поисковой системе портала наиболее популярные города для поиска Пермь, Екатеринбург, Лысьва, Корсаков и Петрозаводск.

Самым популярным по посещаемости пользователей стал УИК №1006 Пермского края, общая длительность просмотренного видео составила 1 260 минут, за это время его успел посмотреть 361 пользователь.

В рамках организации выборов на территории города Москва ПАО «Ростелеком» обеспечил установку 400 программно-аппаратных комплексов на базе ip-камер, настройку и тестирование оборудования на предмет корректности ракурсов камер на всех УИК города Москва. В день выборов была произведена трансляция с 3000 УИК на портал http://vybory.mos.ru. Была обеспечена круглосуточная поддержка пользователей портала, в том числе по номеру 8 800.

Для обеспечения работы системы видеонаблюдения были задействованы собственные ЦОД компании в Москве и Екатеринбурге. Синхронизация данных в ЦОД производилась одновременно с трансляцией видео на портал. Все записанное видео, будет храниться на портале в соответствии с условиями контрактов в каждом субъекте Российской Федерации от трех месяцев до года.

«Ростелеком не первый год успешно организует видеонаблюдение в ходе выборов различного уровня. Компания обладает для этого как необходимой инфраструктурой, так и исключительной экспертизой, - заметил вице-президент ПАО «Ростелеком» Артемий Прокопенко. - Система видеонаблюдения легко масштабируется и органично адаптируется под текущие потребности заказчиков. Если в предыдущие годы мы проводили видеонаблюдение исключительно на участковых избирательных комиссиях, в этом году шагнули вперед в периметр камер попали территориально-избирательные комиссии, что позволит повысить прозрачность на всех этапах голосования. Система зарекомендовала себя в ходе таких проектов, как выборы президента РФ, выборы в думу РФ и ЕГЭ, компания готова предлагать систему для других государственных и коммерческих проектов».

В день голосования для ликвидации возможных аварий и решения любых внештатных ситуаций в каждом субъекте РФ были развернуты ситуационные центры, организовано дежурство в центрах обработки данных и контакт-центре, сформировано около 200 оперативных дежурных бригад.

Для пользователей портала Ростелеком сформировал службу технической поддержки – горячую линию в коде 8 800. Среднее время ожидания ответа оператора не превышало трех секунд, время обработки одного обращения составило в среднем пять минут.

Производительность системы видеонаблюдения, реализованной «Ростелекомом», обеспечивала не менее 5 тыс. одновременных просмотров видеотрансляций с одной видеокамеры, а также возможность просмотра для не менее 25 млн пользователей в сутки.