Ветреные выходные ждут Иркутскую область

В Иркутской области 11 февраля 2016 года – переменная облачность, утром и днём в западных и северо-западных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман. Ветер ночью юго-восточный, юго-западный, днём северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, днём в западных районах порывы до 13 м/с. Температура ночью –18,-23, при прояснении -28,-33, в западных районах при облачной погоде -12,-17, днём -5,-10, в пониженных формах рельефа -15,-20, в западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами +1,-4. В Иркутске – переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом в конце дня на северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20, днём -5,-7.

В воскресенье – переменная облачность, ночью местами в западных и северных районах, днём в большинстве западных и северо-западных районов, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, ветер западный 5-10 м/с, в южных районах юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-23, при прояснении -28,-33, в западных, северо-западных и южных районах при натекании облачности -12,-17, днём -4,-9, при облачной погоде -14,-19 градусов.

В понедельник, 13 февраля, переменная облачность, в большинстве районов области, в Катангском и днём в северо-западных районах местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, слабые метели, температура ночью -16,-21, при малооблачной погоде -26,-31, днём -8,-13, местами -18,-23, в Катангском районе -22,-27.