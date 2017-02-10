Ветреные выходные ждут Иркутскую область

Источник: Байкал Инфо
10/02/2017 - 16:29

В Иркутской области 11 февраля 2016 года – переменная облачность, утром и днём в западных и северо-западных районах местами небольшой снег,  утром в отдельных районах туман. Ветер ночью  юго-восточный, юго-западный, днём северо-западный, северо-восточный 5-10 м/с, днём в западных районах порывы до 13 м/с.  Температура  ночью –18,-23, при прояснении -28,-33, в западных районах при облачной погоде -12,-17, днём -5,-10, в пониженных формах рельефа -15,-20, в западных районах, горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами  +1,-4. В Иркутске – переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом в конце дня на северо-западный 3-8 м/с, температура ночью -18,-20, днём -5,-7.

В воскресенье – переменная облачность, ночью  местами в западных и северных районах, днём в большинстве западных и северо-западных районов, по остальной территории местами небольшой и  умеренный снег, ветер западный 5-10 м/с, в южных районах   юго-восточный 3-8 м/с, температура ночью -18,-23, при прояснении -28,-33, в западных, северо-западных и южных районах при натекании облачности  -12,-17,  днём  -4,-9, при облачной погоде -14,-19 градусов.

В понедельник, 13 февраля, переменная облачность, в большинстве районов области, в Катангском и днём в северо-западных районах местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, слабые метели, температура ночью -16,-21, при малооблачной погоде -26,-31, днём -8,-13, местами -18,-23, в Катангском районе -22,-27.

Метки: Жизнь, Иркутская область, Иркутскгидромет, Погода
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