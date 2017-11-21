Вьетнамская корпорация готова инвестировать производство молока в Иркутской области

Вопросы сотрудничества в сфере сельского хозяйства обсудили губернатор Иркутской области Сергея Левченко с президентом корпорации «TH GROUP» госпожой Тхай Хыонг 21 ноября 2017 года во время визита иркутской делегации во Вьетнам. Глава корпорации выразила готовность вкладывать инвестиции в производство молока в Иркутской области, а также выращивать экологически чистую продукцию на нашей территории.

«Агропромышленный комплекс Иркутской области показывает высокие темпы развития. Впервые с постсоветского периода в этом году нами собран рекордный урожай зерновых культур – 860 тыс. тонн. Активно развивается отрасль животноводства. До конца 2017 года будет построено восемь и реконструировано семь ферм. Мы придаем особое значение привлечению инвестиций в агропромышленный комплекс. Для этого созданы все условия», – подчеркнул губернатор.

Глава региона обозначил плюсы инвестиционной привлекательности региона – это низкая ставка на электроэнергию, налоговые льготы для сельхозтоваропроизводителей, а также предоставляемая аграрному комплексу господдержка по 48 направлениям. На долю сельскохозяйственного сектора Иркутской области, отметил Сергей Левченко, приходится 5,9% валового регионального продукта. В области производится 1,2% объёма продукции сельского хозяйства России и 10% продукции сельского хозяйства Сибири. Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь размером 2884 тыс. га.

Министр сельского хозяйства Илья Сумароков рассказал, что в нынешнем году первые выплачивается субсидия за ввод в оборот заброшенных земель. В текущем введено 39 тыс. га, что позволит увеличить посевные площади в 2018 году. В последние годы значительно укрепляется кормовая база животноводства. Улучшение кормовых угодий, применение современной техники дали возможность заготовить 21,8 центнеров кормовых единиц на одну условную голову скота грубых и сочных кормов, ожидается рост производства продукции животноводства. На 1000 голов увеличилось поголовье крупного рогатого скота. В регионе действуют 174 молочные фермы в 66 хозяйствах 26 районов. По показателю молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях за 2016 год Приангарье занимает третье место в Сибири. На одну фуражную корову надоено 5105 кг. В этом году продуктивность ожидается на уровне 5400 кг.

«Безусловно, показатели произведенной сельскохозяйственной продукции находятся на высоком уровне, однако этого недостаточно. Для самообеспеченности населения продуктами питания нам не хватает около 30 тысяч тонн молока в год. Губернатором поставлена задача – полностью обеспечить население Иркутской области продуктами местного производства в ближайшее время. Наш агропромышленный комплекс обладает необходимыми ресурсами для увеличения объёмов производства», – сказал министр.

Госпожа Тхай Хыонг отметила хорошие предложения по налоговым льготам, которые действуют в регионе. Она также рассказала, что у корпорации, которую она возглавляет, есть стратегия по устранению дефицита молока в России, а также планы инвестировать в это направление. С 2015 года компания работает над созданием молочного кластера в Подмосковье. Несмотря на сложные климатические условия Сибири, отметила госпожа Тхай Хыонг, компания готова использовать пять месяцев тепла для производства экологически чистой продукции. Губернатор пригласил её приехать в область и, помимо сельского хозяйства, оценить перспективы сотрудничества в сфере туризма.

«TH GROUP» - одна из крупнейших вьетнамских корпорации. В 2009 году в ее состав вошла компания «ТH TrueMilk». Корпорация является вторым во Вьетнаме производителем молока после компании Vinamilk. «TH GROUP», помимомолочного направления, развивает производство других продуктов питания, в том числе овощей и фруктов. В 2015 году Forbes включил в список 50 наиболее влиятельных женщин Азии руководителя компании – Тхай Хыонг.