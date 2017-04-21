Ветераны ВОВ со всей области приедут в Иркутск отпраздновать День Победы

Ветераны Великой Отечественной войны и председатели ветеранских организаций со всей Иркутской области – 100 человек - приедут в Иркутск для празднования Дня Победы. Торжественные мероприятия для них состоятся 5 мая 2017 года, чтобы гости успели вернуться домой и побывать 9 мая на праздниках, посвящённых 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в своих городах и посёлках. Об этом сообщает 17 апреля пресс-служба регионального правительства.

Поездом приедут в Иркутск 17 участников войны, самолётом – восемь, остальные – на автомобилях. Ветераны возложат венки к Вечному огню, примут участие в траурной церемонии на Амурском кладбище, где похоронены погибшие участники Великой Отечественной войны, и в торжественном митинге у памятника Маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Затем для них состоится приём губернатора Сергея Левченко. Ветеранам вручат награды и ценные подарки.

«Ветераны и участники Великой Отечественной войны – это люди, которым уже далеко за 90 лет. Не все могут принять участие в таких мероприятиях, тем не менее, они все будут окружены заботой, вниманием. Мы сделаем всё, что возможно, чтобы они почувствовали наше глубочайшее уважение и благодарность за подвиг, который они совершили», - сказал начальник управления по правоохранительной и оборонной работе губернатора и правительства Иркутской области Геннадий Терехов.

Ветераны, которые живут в Иркутске, примут участие в мероприятиях 9 мая. Они посетят митинг и возложат венки к Вечному огню, затем с гостевой трибуны смогут посмотреть торжественное прохождение военных и силовиков, шествие участников Бессмертного полка. На различных площадках пройдут концерты, вечером в акватории Ангары у Нижней набережной в честь Дня Победы состоится праздничный салют.

Фото "Байкал Инфо"