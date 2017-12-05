Ветерана ВОВ Моисея Вишнякова за патриотическое воспитание молодёжи поблагодарил Сергей Брилка

С ветераном Великой Отечественной войны, участником битвы под Москвой Моисеем Сергеевичем Вишняковым 5 декабря 2017 года встретился председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка. Как сообщает пресс-служба ЗС, Моисею Сергеевичу 99 лет. Он живёт в Иркутске, активно занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения – встречается со школьниками и студентами, рассказывает о подвигах воинов-сибиряков на фронтах Великой Отечественной. Спикер поблагодарил ветерана за его просветительскую деятельность, отметив, что рассказ очевидца и участника событий в сотни раз сильнее прочтения любой книги или учебника.

Встреча состоялась день, когда в 1941 году началось контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск под Москвой. Как напомнил ветеран, пленные солдаты противника говорили, что, ожидая легкой победы, не были готовы к натиску сибиряков. «А как могло быть иначе? Ведь мы защищали Родину. Плечом к плечу люди разных национальностей стояли в одном строю и горели одной целью – разбить врага», – говорит Моисей Сергеевич.

В военной биографии Моисея Вишнякова – целый ряд смелых операций в тылу противника и большое количество наград, самая памятная из которых – орден Боевого Красного Знамени. Ее тогда еще старший лейтенант Вишняков получил в ноябре 1941 года – отряд под его командованием смог уничтожить превосходящие силы противника и захватить «языка».

Всего у прославленного ветерана за плечами 67 лет службы, из них 62 – в органах государственной безопасности. У Моисея Сергеевича многочисленная и дружная семья: два сына и дочь, 7 внуков, 15 правнуков и 2 праправнука. Ветеран поделился секретом долголетия – в 1943 году в госпитале дал обещание лечащему врачу не курить и не употреблять алкоголь, и с тех пор этот запрет не нарушал.

Вспоминая подвиги сибиряков, ветеран остановился на биографии знаменитого земляка - дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Сергей Брилка рассказал, что Законодательное собрание Иркутской области ежегодно проводит конкурс на лучшее мероприятие по патриотическому воспитанию школьников, посвященный памяти А.П. Белобородова. Подведение итогов этого конкурса за 2017 год состоится в январе 2018 года. По окончании разговора Сергей Брилка и Моисей Вишняков побывали на мемориале «Вечный огонь Славы», где почтили память павших защитников Отечества.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.