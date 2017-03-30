Весной и летом в армию отправятся более 3 тыс. парней из Иркутской области

В Иркутской области более 3 тыс. молодых людей отправятся на воинскую службу во время весеннего призыва 2017 года, который стартует 1 апреля и продлится до 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На сборном призывном пункте призывникам выдадут банковские карты, на которые во время службы будет поступать денежное довольствие, и персональные электронные карты, куда занесут информацию о прохождении воинской службы и состоянии здоровья её владельца в этот период.

Во время весеннего призыва на воинскую службу значительная часть молодых людей будет направлена в части Центрального военного округа. Они будут нести службу во всех видах и родах войск, а также в национальной гвардии. В российской армии есть спортивные роты, в которые направляют мастеров спорта и призёров крупных соревнований. Во время службы они не прекращают занятий спортом. Для молодых учёных действуют 12 научных рот. Призывники, которые могут доказать, что военная служба противоречит их убеждениям и вероисповеданию, могут воспользоваться правом на альтернативную гражданскую службу. В 2016 году на неё направили 26 молодых человек из Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области.