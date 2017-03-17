Весной билеты на верхние полки в плацкарт на ВСЖД продают со скидкой до 40%

На Восточно-Сибирской железной дороге проходят акции, по которым пассажиры могут купить билет на проезд в поездах дальнего сообщения со скидкой. Как сообщает 17 марта 2017 года пресс-служба ВСЖД, с 15 марта по 26 апреля действуют скидки на верхние места в плацкартных вагонах в поездах внутригосударственного сообщения. За 40% от стоимости билета можно приобрести проездной на места с 34 по 54 включительно, скидка 20% распространяется на места со 2 по 32 включительно.

Скидка не распространяется при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и при оформлении билетов по детскому тарифу.

Напомним, что с 23 марта по 3 апреля 2017 года пассажиры смогут воспользоваться специальным тарифом «Путешествуйте в каникулы». По этой акции для детей в возрасте от 10 до 17 лет устанавливается скидка 50% на проезд в купейных вагонах поездов формирования АО «ФПК» во внутригосударственном сообщении.

Оформить билет можно в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, либо на официальном сайте ОАО «РЖД».

Скидка не применяется при оформлении проездных документов льготным категориям граждан, оформлении по воинским и транспортным требованиям, не суммируется с другими скидками и специальными тарифами.

Кроме того, на ВСЖД действует специальное предложение для людей с ограниченными физическими возможностями при проезде в специальных купе – 20% скидка к действующим тарифам на проезд.

Фото из архива "Байкал Инфо".