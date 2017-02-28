Весной-2017 сход лавин в Иркутской области начнётся раньше из-за теплой погоды

Иркутский гидрометцентр предупреждает об опасности схода снежных лавин в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья. Как сообщила 28 февраля 2017 года начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, обычно такие предупреждения выходят со второй половины марта, но в этом году лавиноопасный период начался рано, потому что зимой выпало много снега, а в марте днем температура воздуха может подняться выше нуля.

Высота снежного покрова в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья составляет более 50 см, а на Хамар-Дабане она достигла 90 см, сообщает Юлия Янькова.

О высокой лавинной опасности в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья предупреждают и на сайте ГУ МЧС России по Иркутской области. В районах возможного схода лавин необходимо соблюдать правила поведения, с которыми можно ознакомиться по ссылке: (http://38.mchs.gov.ru/pressroom/news/item/4903015).

Фото из архива "Байкал Инфо".