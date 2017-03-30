Весенняя охота началась в Иркутской области

В Иркутской области началась весенняя охота на пернатую дичь. Как сообщает региональная служба по охране и использованию животного мира, с 29 апреля по 8 мая 2017 года разрешена охота в Ангарском, Аларском, Балаганском, Баяндаевском, Боханском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Слюдянском, Эхирит-Булагатском, Усольском, Шелеховском, Тулунском и Черемховском районах. С 6 по 15 мая – в Куйтунском, Усть-Илимском, Казачинско-Ленском, Киренском, Усть-Кутском, Братском, Жигаловском, Качугском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском и Усть-Удинском районах. С 13 по 22 мая – в Бодайбинском, Катангском, Мамско-Чуйском районах. Охота на бурого медведя разрешена везде со 2 апреля по 31 мая.

Нынешней весной каждому охотнику разрешено убить селезней уток и вальдшнепов – не более пяти, по одному гусю и самцу глухаря на току, два самца тетерева на току.

Как всегда, запрещается любая охота на особо охраняемых природных территориях, на редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, подвиды и популяции, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области, а также на медведей младше года и самок с маленькими медвежатами.