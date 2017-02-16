Весенние паводки не ожидаются в Иркутске

Иркутск начали готовить к весенним паводкам. Как 16 февраля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, основные организационные вопросы были рассмотрены на выездном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По сообщению представителя иркутского гидрометцентра, на крупных реках города (Ангаре, Иркуте и Ушаковке) весенних паводков не ожидается. На сегодняшний день объем снега составляет 83% от среднегодовой нормы.

Тем не менее, учитывая опыт прошлых лет, существует угроза разлива и подтопления частных домов в районе ручья Сарафановка и ручья в районе улицы Кочубея. Как сообщил руководитель МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев, для предотвращения ЧС в районе этих водоемов ведется ежедневный мониторинг уровня воды. Коммунальные службы города начали работы по прочистке водоотводящих канав и ливневой канализации. По словам председателя комитета городского обустройства Елены Федоровой, работы по подготовке системы ливневой канализации и очистке водоотводящих канав на всей территории города будут проведены до конца марта.

«В прошлом году во время ликвидации последствий летнего подтопления была отработана схема взаимодействия всех служб. Важно не терять эти навыки и постоянно держать на контроле ситуацию», – отметил глава города.

Фото с сайта администрации Иркутска.