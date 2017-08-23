Вертолет с медицинским модулем приступил к регулярным полетам в Иркутской области

Вертолет Ми 8-АМТ с реанимационным медицинским модулем начал регулярные полеты в Иркутской области. Как 23 августа 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на слова губернатора Сергея Левченко, наш регион один из первых приобрел такой вертолет в лизинг. Он поступил в рамках приоритетного национального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации». Вертолет будет выполнять круглосуточные санитарные рейсы из отдаленных населенных пунктов Иркутской области: Ербогачена, Мамы, Бодайбо, Киренска, Жигалово, Магистрального, а также перевозить больных в региональные сосудистые центры, травмпункты, перинатальные центры второго уровня. Уже сформирована дополнительная бригада медицинских специалистов, которая будет работать в круглосуточном режиме.

«Иркутская область вошла в программу по развитию санавиации, на обеспечение летных часов по доставке пострадавших. Это новый этап в нашей медицине. Чтобы доставка больных была более быстрой и комфортной, планируется во всех наших медицинских центрах сделать вертолетные площадки. Основной результат, которого мы должны добиться, – это поэтапное увеличение числа пациентов, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток в медицинские организации второго и третьего уровня. В 2018 году число пациентов, госпитализированных из отдаленных районов области, увеличится до 79%. К 2019 году мы планируем довести этот уровень до 90%», – подчеркнул губернатор.

Глава региона пояснил, что до настоящего времени для вылетов санитарной авиации в Иркутской области использовались четыре вертолета Ми-8, самолеты Ан-24, Ан-26. Ежедневно выполняются один-два рейса. При этом ни одно воздушное судно не было оснащено типовым медицинским модулем для проведения интенсивной терапии при эвакуации больных и пострадавших. Новый вертолет оснащен таким модулем. В нем есть аппараты для искусственной вентиляции легких, стимуляции сердечной деятельности и других реанимационных мероприятий. Это позволит медицинским специалистам во время перевозки больных и пострадавших проводить непрерывный мониторинг состояния человека, поддерживать жизненно важные функции его организма, проводить реанимацию и интенсивную терапию.

Как сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко, Иркутская область стала одним из 34 регионов – участников приоритетного проекта по развитию санитарной авиации. Востребованность ней в регионе ежегодно увеличивается. За последние пять лет число приобретенных у авиакомпаний летных часов увеличилось практически на 30%. Если в 2016 году на санавиацию было выделено 84 млн рублей и эвакуировано 295 пациентов, то в 2017 году – 102 млн рублей для эвакуации 350 пациентов. Для приближения санитарно-авиационной помощи к жителям отдаленных и труднодоступных районов области, кроме подразделения в Иркутске, организованы обособленные подразделения в Братске, Киренске и Нижнеудинске.

Для реализации проекта в 2017 году для софинансирования закупки авиационной услуги при оказании скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, из федерального бюджета бюджету Иркутской области Российской Федерации была выделена субсидия в размере 79,4 млн рублей. Из средств областного бюджета выделено 9,2 млн рублей. Кроме того, для формирования дополнительной бригады медицинских работников из регионального бюджета дополнительно выделено 24 млн рублей. В целом, на обеспечение вылетов медицинских работников в отдаленные районы области для своевременного оказания медицинской помощи в 2017 году предусмотрено 205,5 млн рублей, что позволит эвакуировать и спасти жизнь около 450 пациентов.

Министр также отметил, что вторым условием реализации проекта в регионах была реконструкция или строительство вертолетной площадки при медицинских организациях, соответствующих требованиям авиационных правил. «Министерство здравоохранения Иркутской области приняло решение реконструировать вертолетную площадку на территории Казачинско-Ленской районной больницы в поселке Магистральный. Вертолетная площадка была приведена в соответствие действующим нормативам. В настоящее время идет работа по ее регистрации и получению аэронавигационного паспорта», – подчеркнул Олег Ярошенко.

Работа по строительству вертолетных площадок будет продолжена. На территории Иркутской области в райцентрах муниципальных образований имеются 35 вертолетных площадок, из них девять оборудованы в соответствии с требованиями, предусмотренными Федеральными авиационными правилами: Бодайбо, Братск, Ербогачен, Железногорск, Казачинское, Киренск, Мама, Усть-Илимск, Усть-Кут. В планах строительство вертолетной площадке в Хужире, Братске, Саянске, Байкальске.

Фото с сайта правительства Иркутской области.