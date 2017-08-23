Вертолет МИ-8 совершил экстренную посадку в Черемховском районе

Вертолет МИ-8 совершил вынужденную посадку в Черемховском районе. Об этом 23 августа 2017 года «Байкал Инфо» рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления на транспорте. «Сегодня в 13:20 у нас поступило сообщение, что вертолет совершил экстренную посадку. Пострадавших нет», – пояснили в пресс-службе. Также уточнили, что сейчас выясняется, сколько человек находилось на борту, а также причины вынужденной посадки.

Фото из архива "Байкал Инфо".