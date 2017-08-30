Верховный суд РФ поставил точку в споре Ростелекома и управляющей компании в Ангарске

Верховный суд России подтвердил право ПАО «Ростелеком» размещать оборудование и сети связи в многоквартирных жилых домах безвозмездно. Высшей судебной инстанцией страны вынесено определение об отказе в передаче для рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ кассационной жалобы на решения судов трех инстанций по спору между одной из управляющих компаний Ангарска и ПАО «Ростелеком», в котором УК пыталась взыскать плату за размещение оборудования связи в многоквартирных домах. Ростелеком в свою очередь заявил о неосновательном обогащении УК за счёт оператора связи и предъявил встречные требования о признании недействительными условия договора о платности размещения, взыскании уплаченных по договору сумм платежей. Суды посчитали требования ПАО «Ростелеком правомерными, сообщает 30 августа 2017 года пресс-служба компании.

Как отметил Верховный суд в судебном акте, «наличие договоров об оказании услуг связи с гражданами является достаточным основанием для размещения на общем имуществе многоквартирного дома необходимого оборудования без взимания за это дополнительной платы». Таким образом, даже при наличии протоколов общих собраний собственников жильцов об определении возмездного размещения оборудования оператора связи в МКД, приоритетным является факт наличия договора на оказание услуг связи с проживающими в этих домах лицами.

«Данное решение ждали все, кого касается вопрос возмездного размещения оборудования в многоквартирных жилых домах, – сообщил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Решение вынесено: теперь барьеров для здоровой конкуренции стало меньше, поскольку стоимость услуг связи не будет зависеть от условий размещения оборудования, выдвигаемых управляющими компаниями».