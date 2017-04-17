Велоэкскурсии проведёт РУСАЛ в Красноярске, Иркутске и Ереване

Культурно-образовательные велопрогулки проведет ОК РУСАЛ в рамках проекта «РУСАЛ ФестивAL #Вело» в Красноярске, Иркутске и Ереване. Как сообщает 17 апреля 2017 года пресс-служба компании, цель мероприятий – организация культурного отдыха жителей, стимулирование внутреннего туризма, развитие интереса к познанию и сохранению культурно-исторических ценностей в российских регионах и популяризация здорового образа жизни.

Велопрогулки пройдут с 20 июля по 7 октября. Уникальные тематические ночные велоэкскурсии пройдут по знаковым историческим и культурным местам городов. Для этого известными искусствоведами, историками, архитекторами, экологами, археологами и краеведами бюро «Международной Велоночи» разработаны специальные культурологические маршруты. В Красноярске и Иркутске события будут приурочены к Году экологии. В Красноярске пройдет палеолитическая велопрогулка, где участникам расскажут о древней жизни и флоре города, уникальных находках археологических раскопок. В Иркутске экологическая велоэкскурсия пройдет по берегам Ангары. Главной темой мероприятия в Ереване станет архитектура и история города.

«Компания проводит «РУСАЛ ФестивAL» уже третий год. Каждый раз мы ищем новые уникальные форматы, чтобы разнообразить культурную и социальную жизнь регионов нашего присутствия. В этом году в Красноярске, Иркутске и Ереване впервые пройдут ночные велоэкскурсии, которые раскроют для жителей их любимые города с новых сторон. Велоночь – это уникальное сочетание насыщенной образовательной программы и спорта», – отметила Вера Курочкина, заместитель генерального директора РУСАЛа.

Города проведения «РУСАЛ ФестивAL #Вело» войдут в общую программу международного проекта «Международная Велоночь». Он стартует 20 апреля во Флоренции и пройдет в таких городах, как Верона, Берлин, Рим, Лос-Анджелес, Москва, Казань, Сергиев Посад. Участником велоэкскурсии может стать любой желающий, заранее зарегистрировавшийся на мероприятие. Экскурсионная программа в каждом городе будет транслироваться в прямом эфире местной радиостанции. Экскурсии проводятся как на русском, так и на иностранном языке, в зависимости от страны проведения.

В 2016 году РУСАЛ также поддержал Федерацию велосипедного спорта России, с которой было подписано соглашение о сотрудничестве, где приоритетной целью участники соглашения обозначили популяризацию и пропаганду здорового образа жизни через поддержку отечественного велоспорта.