Велодорожка вдоль Ангары и Ушаковки может стать фишкой Иркутска в проекте «Городская среда»

Фишкой Иркутска в проекте партии «Единая Россия» «Городская среда» может стать велодорожка длиной в 20 км, проложенная по набережным рек Ангары и Ушаковки. Об этом на пресс-конференции 27 июля 2017 года заявил спикер Законодательного собрания, секретарь Иркутского регионального отделения ЕР Сергей Брилка. По его словам, для этого необходимо привести в порядок Верхнюю набережную Ангары, соединив с Нижней и состыковав их около рынка «Фортуна» с набережной вдоль Ушаковки вплоть до района аэропорта. Таким образом, получится единая вело- и пешеходная дорожка.

Сергей Брилка отметил идею мэра Иркутска Дмитрия Бердникова превратить острова Юность и Конный в центр отдыха для всех горожан. Среди самых успешных в плане благоустройства муниципалитетов Иркутской области Сергей Брилка также назвал Свирск. Он подчеркнул, что в этом городе главная фишка – это сам мэр Владимир Орноев, который не первый год увлечён не только сносом ветхого жилья и капремонтом МКД, но и идеей благоустройства общественных пространств. «В этом городе нет большой промышленности, а люди живут и чувствуют себя там комфортно», - сказал Сергей Брилка.

Недавно делегация Иркутской области вернулась с всероссийского форума «Городская среда» в Краснодаре, где были представлены идеи и практики со всех регионов России. Сергей Брилка рассказал, что есть потрясающие наработки. К примеру, создаются условия для тех же велосипедистов, организуется прокат велосипедов для детей и взрослых. Для старшего поколения устанавливают удобные скамейки в тени, в зелёных зонах, вдали от дорог. В разных городах России открывают много танцплощадок - под навесами, с электрическими розетками, чтобы все желающие могли танцевать на свежем воздухе. Для собак делают площадки для выгула с песком, там хозяева тут же убирают за своими питомцами. У каждого человека, у каждой группы населения должны быть свои места в городе, которые комфортны и безопасны, подытожил спикер ЗС. «Вся Россия сейчас этим проектом увлечена», - сказал он.

По словам Сергея Брилки, он привёз с форума 12 кг разной литературы, буклетов, как и другие члены делегации. Иркутская область будет изучать и внедрять у себя лучшие идеи. «Мы пока неважнецки выглядим на российских просторах, но надо мечтать, а потом воплощать мечты в жизнь», - сказал спикер. Некоторое отставание обусловлено климатическими условиями: благоустройством в Сибири можно заниматься от силы 5-6 месяцев в году, асфальтобетонными работами – и того меньше. Но проект «Городская среда» только начинается, как заявил на форуме председатель правительства России Дмитрий Медведев, отдано распоряжение продлить его до 2025 года, так что основная работа ещё впереди.