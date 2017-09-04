Ведущие компании России представят экопроекты на берегу Байкала

Ведущие российские компании поделятся опытом реализации экологических проектов в рамках всероссийского волонтерского экомарафона En+Group «360 минут». Как 4 сентября 2017 года сообщила пресс-служба компании, проекты будут представлены во время заседания комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России, которое впервые пройдет на побережье Байкала.

В этом году участниками главного всероссийского волонтерского экомарафона Еn+ Group «360 минут» стали 22 крупные компании. Среди них Uniliver, Delloitte, Nestle, Philip Morris International, Эльдорадо, МТС, KFC. Основная тема заседания – корпоративное волонтерство и экопросвещение. Планируется, что по итогам заседания будет образована группа при Министерстве экономического развития России для реализации уникальных экологических инициатив. Почетными гостями комитета станут: директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ Артем Шадрин, начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» («Вода России») Илья Разбаш.

Кроме того, корпоративные волонтеры примут участие в ключевой акции главного всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group «360 минут». Добровольцы очистят берег Байкала от мусора, оставленного туристами. В апреле 2017 года на заседании комитета по экологии и охране окружающей среды, ведущие российские компании решили принять участие в экомарафоне «360 минут». С апреля по сентябрь компании провели 30 экологических акций, в которых в общей сложности приняли участие 3259 человек.

Всероссийский волонтерский экологический марафон «360 минут» - это серия круглогодичных экомероприятий с масштабной ключевой акцией, которая пройдет 9 сентября. Во время акции волонтеры проведут очистку берега озера Байкала в течение шести часов. Компания En+ Group при поддержке Фонда Олега Дерипаски «Вольное дело» организует экомарафон седьмой год подряд. С марта по сентябрь прошло сотни мероприятий в 18 регионах страны: от Кавказа до Дальнего Востока. Планируется, что в этом году в экомарафоне примут участие 100 тыс. волонтеров.

«2017 – это Год экологии в России. А 2018, надеемся, станет Годом волонтерства. В связи с этим особенно приятно участвовать в мероприятии, которое посвящено обсуждению деятельности волонтеров, работающих в сфере экологии. Вклад добровольцев в этой сфере бесценен: волонтеры зачастую берут на себя ответственность в тех сферах, где не успевает государство. Это сотрудничество важно и ценно, и я с нетерпением жду разговора на тему нашего содействия развитию этого направления деятельности», - отметил директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин.

«Для нас очень важно, что это заседание пройдет на берегу Байкала. Это уникальное место, туристическая зона. И где, как не здесь, обсуждать проекты, связанные с эколоволонтерством. В красивейшем месте соберутся представители бизнеса и чиновники которые вместе будут обсуждать лучшие практики в области экологии и защиты окружающей среды, а также возможность их масштабирования в других регионах. В рамках комитета создан навигатор экологических инициатив. Компании En+ Group есть что представить, ведь именно мы и именно здесь 7 лет подряд реализуем масштабный экологический проект: главный всероссийский волонтерский экомарафон «360 минут», который стал частью уникальной комплексной программы по защите озера Байкал и заповедных территорий», - рассказала директор по связям с общественностью компании En+ Group Елена Вишнякова.

Фото из архива "Байкал Инфо".