Вечерняя прогулка «Дом, рубашка и не только» пройдёт в Ботаническом саду ИГУ

Очередная вечерняя прогулка в Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ, которая состоится 4 августа 2017 года, будет называться «Дом, рубашка и не только». Как сообщает пресс-служба вуза, участники встречи отправятся на территорию большого дендрария, являющегося научной площадкой Ботанического сада, где обычно экскурсии не проводятся. Посетителей ждут встречи как с хорошо знакомыми представителями сибирской флоры, так и редко встречающимися в нашем регионе растениями, такими как лещина, дубы, липа.

«Зачастую мы даже не догадываемся о ценности и уникальных полезных свойствах трав и деревьев, которые нас окружают. Посетив эту экскурсию, гости узнают, как изготовить мочалку из крапивы, какой вид древесины лучше всего подходит для кровли и другие интересные факты», - рассказывает сотрудник Ботанического сада Наталья Гончаренко.

Мероприятие начнется в 19.00. Стоимость билетов: взрослые – 150 рублей, льготные категории (пенсионеры, дошкольники, школьники, студенты) – 100 рублей.