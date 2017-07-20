Вдвое выросли цены на авиаперелёты в Тофаларии

Новую стоимость авиаперелётов в населённые пункты Тофаларии установила дума Нижнеудинского района. Как сообщает 19 июля 2017 года пресс-служба министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, 1500 рублей будет стоить перелёт по маршрутам Нижнеудинск – с. Алыгджер, пос. Верхняя Гутара и в обратном направлении, ранее он стоил 750 рублей. Перелёт по маршруту Нижнеудинск – д. Нерха и в обратном направлении будет стоить 1300 рублей (ранее 650 рублей), по маршруту с. Алыгджер – д. Нерха и в обратном направлении - 340 рублей (ранее 170 рублей). Выручка от продаж авиабилетов направляется муниципальным образованием на организацию дополнительных рейсов в населенные пункты Тофаларии. В пресс-службе министерства пояснили, что новая стоимость будет действительна и для местных жителей.

Новую стоимость перелётов в Тофаларии дума Нижнеудинского района установила после анализа стоимости авиабилетов с сопоставимой дальностью полётов в населённые пункты Катангского района. Анализ проводило министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона. Эти полеты субсидируются из бюджета Приангарья в соответствии с подпрограммой «Обеспечение реализации государственной политики в сфере управления транспортным комплексом Иркутской области на 2014 – 2018 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие транспортного комплекса Иркутской области» на 2014 – 2020 годы.

Стоимость одного пассажирокилометра и билета, например, по маршрутам «Киренск – Непа» с ориентировочной протяженностью маршрута 165 км равна 11,2 рублей и 1848 рублей соответственно, «Киренск – Визирный» с длиной маршрута 173 км равна 11,1 рублей и 1924 рублей, «Киренск – Токма» с длиной маршрута 137 км – 7,3 рублей и 1000 рублей, «Хамакар - Наканно» – 102 км, стоимость 7,8 рублей и 799 рублей.

Стоимость одного пассажирокилометра по направлениям «Нижнеудинск – Алыгджер» и «Нижнеудинск – Верхняя Гутара» была вдвое ниже: при протяженности маршрутов в 180 км составляла 4,2 рубля, по направлению «Нижнеудинск – Нерха» – 5 рублей при длине маршрута 130 км.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области напоминает, что авиаперевозки в населенные пункты Тофаларии являются социально значимыми и полностью субсидируются из бюджета Иркутской области. В 2017 году на перевозки пассажиров и грузов в эту местность выделено более 48 млн рублей, запланировано совершить 160 авиарейсов. Грузы в Тофаларию также перевозят автомобильным транспортом по зимнику. В 2017 году на такую доставку грузов в областном бюджете было предусмотрено 6,4 млн рублей, перевезено около 700 тонн продовольствия и непродовольственных товаров.

Фото с сайта.