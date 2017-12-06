Валерий Лукин уйдёт с поста омбудсмена Иркутской области, чтобы заниматься дачей и внуками

Аппарат уполномоченного по правам человека России не согласовал кандидатуру Валерия Лукина на пост омбудсмена в Иркутской области на следующий срок. Об этом 6 декабря 2017 года «Байкал Инфо» рассказал Валерий Лукин. По его словам, в июне текущего года закончился пятилетний срок его полномочий. «Губернатор предложил мне продолжить эту деятельность, я согласился, – рассказал уполномоченный. – Соответствующие документы был направлены в Законодательное собрание Иркутской области. В соответствии с федеральным законодательством, эти документы были перенаправлены уполномоченному по правам человека РФ». До сих пор согласование так и не было получено, поэтому губернатор Сергей Левченко принял решение отозвать кандидатуру Валерия Лукина и направить на согласование кандидатуру Виктора Игнатенко.

Валерий Лукин сказал, что не планирует бороться за пост. «Я за всё это время построил дачу, буду сейчас дачей заниматься. Ещё у меня пять внуков, я, к сожалению, мало ими занимался, поэтому мне есть чем заняться. Немного передохну, а там видно будет, я без этой работы не смогу», – сказал Валерий Лукин.

Напомним, 5 декабря губернатор внёс в ЗС кандидатуру Виктора Игнатенко на пост уполномоченного по правам человека в регионе.