Вагон-лаборатория по тестированию на ВИЧ приедет в Иркутск

Специализированная лаборатория-вагон по тестированию на ВИЧ и профилактический кабинет приедет в Иркутск 25 июля 2017 года вместе с поездом №69, следующим по маршруту Чита – Москва в 16.37 по местному времени. Как сообщает пресс-служба Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, врачи организуют просветительские акции на тему социально значимого заболевания, объясняют необходимость каждому жителю России узнать свой ВИЧ-статус, а также проводят на вокзалах и местных промышленных предприятиях бесплатное и анонимное тестирование и консультирование на ВИЧ. Во время движения спецвагона по стране пройти консультации и тестирование смогут также пассажиры поездов. Вагон начал путь во Владивостоке и закончит его в Санкт-Петербурге за три месяца.

Масштабная акция Министерства здравоохранения России получила своё продолжение после прошлогодней информационно-коммуникационной кампании в десяти регионах с наиболее сложной ситуацией с распространением ВИЧ-инфекции. По её итогам специалисты федерального ведомства отметили в них положительную динамику эпидемической обстановки в стране. В этом году профилактикой и продвижением идей защиты от ВИЧ решили охватить все 24 региона, где доля людей, живущих с вирусом иммунодефицита, превышает средние показатели по России.

Тестирование и консультирование в рамках акции начнётся в Иркутске с 12 часов. На вокзале Иркутск-Пассажирский на площади около второго подъезда будет развёрнут передвижной пункт медицинского освидетельствования, где будут работать врачи Центра СПИД. Содействие окажут волонтёры международного движения «Танцуй ради жизни» (dance4life), которые на станции будут проводить информирование о способах защиты от ВИЧ и о возможности пройти тест и получить подробную детальную индивидуальную консультацию у медицинских работников.

Вместе с акцией на вокзале аналогичные мероприятия проведут для работников крупной промышленности. Бригады специалистов посетят Иркутский авиазавод, Иркутскую нефтяную компанию и Иркутский алюминиевый завод и железнодорожные предприятия.

28 июля в 11.39 часов вагон в составе поезда № 241 Иркутск – Адлер отправится в Красноярск.

Сейчас в Иркутской области живут более 35 тыс. человек с вирусом иммунодефицита в организме. Наиболее частой причиной заболевания становятся незащищённые сексуальные контакты – ими обусловлены в среднем каждые три новых диагноза из четырёх. На втором месте – нестерильное инъекционное потребление наркотиков. По этой причине ВИЧ получает каждый пятый новый пациент. Стабильно низкой в регионе остаётся передача ВИЧ от матери ребёнку. Совместная работа инфекционистов и акушеров-гинекологов региона, а также психологов и социальных работников позволяет удерживать её на уровне около 2% в год.