В Зиме женщина устроила наркопритон в квартире с двумя своими детьми

В Зиме 31-летняя состоящая на учёте нарколога женщина три месяца предоставляла свою квартиру, в которой она проживает с двумя маленькими детьми, людям, употребляющим наркотические вещества. Хозяйка жилья получала вознаграждение в виде дозы наркотика. Как сообщает 30 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, полицейские, обнаружившие наркопритон, были шокированы антисанитарным состоянием жилища, где рядом с маленькими детьми находили приют наркозависимые.

Известно, что хозяйка жилого помещения лишена родительских прав на одного ребёнка. Сейчас с семьёй работают инспекторы местного подразделения по делам несовершеннолетних.

В отношении жительницы Зимы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото из архива пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.