В Зиме задержан 15-летний подозреваемый в покушении на убийство восьмилетней девочки

В Зиме по горячим следам задержан подозреваемый в покушении на убийство восьмилетнего ребёнка. Особо тяжкое преступление было раскрыто менее чем за сутки, сообщает 3 августа 2017 года пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. Накануне вечером в полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что привезли девочку с проникающими ножевыми ранениями, которые нанес ей неизвестный парень на пустыре в районе улицы Борцов Революции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство малолетнего лица). Раскрытие преступления взяли на особый контроль полиция и Следственный комитет России по Иркутской области. Уже ночью из Иркутска в Зиму уехали наиболее опытные оперативные сотрудники, а также следователи, оказавшие практическую помощь коллегам в изобличении виновного.

К поискам преступника был подключен весь личный состав местной полиции. Только свидетелей и очевидцев искали свыше 100 сотрудников ОВД. Полицейские опрашивали взрослых и подростков, живущих недалеко от места преступления. Детально изучались все без исключения камеры видеонаблюдения, размещенные в радиусе нескольких километров. Инспекторы ГИБДД вели работу с водителями машин, на которых установлены видеорегистраторы. Последовательно устанавливая детали случившегося, сыщики безошибочно выдвинули основные версии и тщательно отработали их. Благодаря этому уже к утру сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого злоумышленника и доставили его в полицию. Им оказался 15-летний подросток, который учится в той же школе, что и пострадавшая девочка. Его сейчас допрашивают следователи.

Девочка находится в стабильно тяжёлом состоянии. Врачи готовят её перевезти в больницу Иркутска.