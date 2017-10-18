В Зиме ищут свидетелей травмирования 14-летней школьницы

В Зиме ищут свидетелей происшествия, в котором пострадала 14-летняя девочка. Как 18 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне около 19:00 в дежурную часть МО МВД России «Зиминский» сообщили о том, что на улице Краснопартизанская находится травмированная школьница. Случайные прохожие вызвали скорую, и ребёнка госпитализировали. Сейчас она находится в реанимации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, отрабатываются разные версии. По предварительной информации, восьмиклассника могла стать жертвой нападения либо оказалась под колёсами автомобиля.

Граждан, обладающих сведениями о случившемся либо владеющих видео с авторегистраторов, просьба обратиться в полицию по телефонам: (39554) 2-12-02 или 8(3952) 21-65-11 либо 02.

Фото пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.