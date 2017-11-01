В зелёном и золотом цветах оформят Иркутск к Новому году

Фирменный стиль новогоднего оформления Иркутска разработан в зелёном и золотом цветах. Об этом сообщает 1 ноября 2017 года пресс-служба мэрии со ссылкой на начальника управления культуры администрации Иркутска Виталия Барышникова. Он также рассказал, что в качестве новогодней концепции для оформления сквера Кирова выбрана тема «Русская сказка». По-новому будет украшена главная елка Иркутска, на ней появятся новая иллюминация, игрушки и звезда.

Виталий Барышников также рассказал, что на елке в сквере Кирова заменят всю хвою, а это более 4 тыс. веток. Если в прошлые годы ель окружала ледовая изгородь, то теперь вокруг неё установят иллюминационный забор из металлоконструкций. Монтаж елки начнут в ноябре, чтобы проверить работу нового оборудования. К 20 декабря работы в сквере Кирова должны быть завершены. В сквере также установят металлические входные арки с иллюминацией. Для подсветки дальних аллей установят столбы дополнительного освещения.

В ледовом городке сквера появятся фигуры сказочных героев, большая горка, детский лабиринт. Главная елка Иркутска, ледовый городок и резиденция Деда Мороза откроются 23 декабря.

Как рассказал директор муниципального учреждения «Праздник» Антон Титков, к Новому году также украсят остров Конный. Праздничное световое оформление получат каток и ледовые дорожки, а также центральная новогодняя ель острова. На Конном появятся светящаяся стела и входная арка. Еще одним местом новогодних торжеств станет пляж Якоби. К празднику там возведут ледяные фигуры и горки.

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