В Заларях трёхлетняя девочка умерла от удара током
В посёлке Залари днём 7 августа 2017 года в результате удара током от оголенного провода на летней кухне скончалась трехлетняя девочка. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье, где кроме неё есть ещё один несовершеннолетний ребёнок. Проводится доследственная проверка.
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