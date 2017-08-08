В Заларях трёхлетняя девочка умерла от удара током

В посёлке Залари днём 7 августа 2017 года в результате удара током от оголенного провода на летней кухне скончалась трехлетняя девочка. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье, где кроме неё есть ещё один несовершеннолетний ребёнок. Проводится доследственная проверка.