В Заларинском районе женщина зарезала пенсионерку, чтобы украсть у нее деньги и телефон

В поселке Тыреть Заларинского района 30-летняя женщина убила пенсионерку, чтобы похитить у нее деньги и телефон. Как 22 июня 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 25 августа прошлого года злоумышленницы вооружилась ножом и обманом проникла в квартиру пенсионерки. Она напала на пожилую женщину и нанесла ей множественные удары ножом, однако пенсионерка оказывала активное сопротивление, поэтому преступница несколько раз ударила ее ногами по телу и голове. Позже от полученных травм пенсионерка скончалась в больнице.

Из дома злоумышленница похитила 9 тыс. рублей и сотовый телефон «Самсунг», стоимостью 700 рублей. Кроме того, во время следствия стало известно, что накануне она проникла в дом одного из жителей поселка Тыреть и похитила 5 тыс. рублей и тонометр.

На данный момент расследование уголовного дела, возбужденного по п. «в» ч. 4 ст. 162, п.п. «в, з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, завершено. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в Иркутский областной суд для рассмотрения по существу.

Фото из архива "Байкал Инфо".