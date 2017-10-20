В южных районах Иркутской области в выходные будет плюс 16, в северных – минус 24

В Иркутской области 21 октября 2017 года прогнозируется переменная облачность, местами: ночью небольшие и умеренные, днём небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега, дождя, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы ночью до 12 м/с, днём до14 м/с. Температура ночью -2,-7, при прояснении -12,-17, в западных, южных районах местами -1,+4, в северо-восточных, Катангском, Киренском районах -11,-16, в пониженных формах рельефа -19,-24, днём +3,+8, при облачной погоде -2,-7, в западных, центральных, южных районах при малооблачной погоде +9,+14, в северо-восточных районах -4,-9. Об этом сообщает Иркутскгидромет.

В Иркутске – переменная облачность, ночью и в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью около -1, днём около +8.

В воскресенье, 22 октября, прогнозируется переменная облачность, местами в западных и северных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью 0,-5, местами -10,-15, в западных и северо-западных районах при облачной погоде до +6, днём +7,+12, местами +2,-3, в западных и южных районах при малооблачной погоде +11,+16.

В понедельник, 23 октября, регион ждёт переменная облачность, местами небольшие и умеренные осадки преимущественно в виде дождя и мокрого снега, днем в северных районах небольшой и умеренный мокрый снег и снег, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с к утру и днём западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с. Температура ночью 0,+5, в пониженных формах рельефа -5,-10, днём +6,+11, при облачной погоде +3,-2, в южных и центральных районах при малооблачной погоде +11,+16.