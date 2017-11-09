В Японии состоялась презентация Иркутской области

В Токио 9 ноября 2017 года прошла презентация Иркутской области, в рамках которой представили инвестиционный потенциал региона. Модератором презентации выступил директор Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами «РОТОБО» господин Окада Кунио. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«На протяжении последних 15 лет Япония уверенно удерживает позиции одного из крупнейших внешнеторговых партнеров Иркутской области. По итогам 2016 года объём двусторонней торговли составил 749 млн долларов США, - сказал губернатор Сергей Левченко. – У нас большой потенциал взаимного сотрудничества, это подтверждает значительное количество участников сегодняшней встречи как со стороны иркутского делового сообщества, так и со стороны японских компаний. Правительство Иркутской области намерено содействовать укреплению прямых связей между российскими и японскими партнерами. Поэтому мы придаем большое значение практической направленности презентации».

Участникам мероприятия был показан фильм об Иркутской области, презентацию инвестиционного потенциала представил министр экономического развития Евгений Орачевский. Он рассказал о мерах поддержки бизнеса и привлечении инвестиций, проекте особой экономической зоны, а также проектах в сфере лесопереработки, промышленности и туризма. Была представлена информация о конкурентных преимуществах Иркутской области – регион находится на пересечении основных транспортных магистралей, соединяющих Европу с дальневосточными районами России и странами АТР, обладает большими запасами природных ресурсов, свободными энергетическими мощностями и одной из самых низких в стране стоимостью электроэнергии.

«Иркутская область занимает первое место в России по объёмам лесозаготовки, второе место в Сибирском федеральном округе по темпам роста валового регионального продукта и объему инвестиций в основной капитал, - сообщил министр. - Это крупнейший экспортно ориентированный регион в Сибири, внешнеторговый оборот области с зарубежными странами по итогам 2016 года составил 7,5 миллиардов долларов США».

В Иркутской области расположены крупные предприятия, входящие в структуру всемирно известных российских компаний, такие, как «En+», «Русал», «Иркут», «Росатом», «Фармасинтез», «Роснефть», «Илим» и другие. Евгений Орачевский рассказал о перспективах развития туризма, учитывая наличие на территории Иркутской области уникальных природно-рекреационных ресурсов, включающих, в первую очередь, Байкал. Министр отметил, что Приангарье входит в двадцатку наиболее инвестиционно-привлекательных регионов России, и отдельно остановился на деятельности территории опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское».

Евгений Орачевский также сообщил о крупнейших инвестиционных проектах в сфере фармацевтики, создании металлургических производств и разработке редкометальных месторождений, создании нефтегазохимических комплексов. Инвесторов привлекают проекты в сфере лесопереработки, авиастроения, освоения золоторудных и газовых месторождений.

Интерес японской стороны вызвали презентации инвестиционных проектов Иркутской области в Токио. Их представили ЗАО «Энерпром-Микуни», ЗАО «ТЕХНОИНВЕСТ-АЛЬЯНС», Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области, особая экономическая зона «Ворота Байкала», «Кортъярд Марриотт Иркутск Сити Центр», АО «Международный аэропорт Иркутск», АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области».