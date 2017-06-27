В восстановлении жилья помогут погорельцам из Горячего Ключа в Иркутском районе

Решение о помощи в восстановлении жилья погорельцам из посёлка Горячий Ключ в Иркутском районе принято в правительстве Иркутской области. Об этом 26 июня 2017 года сообщил мэр района Леонид Фролов на встрече с людьми, чьи дома сгорели 22 июня. По его словам, будет решаться вопрос о выделении бруса и поиске подрядчика на строительство. После установления причин пожара и заключения экспертов определят источники и объём финансирования.

Погорельцам из Горячего Ключа также вручили по 15 тыс. рублей на человека из благотворительного фонда Иркутского района. Ранее пострадавшие получили выплату в 10 тыс. рублей на семью из резервного фонда администрации Ушаковского МО.

Сейчас, по словам главы Ушаковского МО Александра Кузнецова, со стороны муниципального образования людям выделяют теплые вагончики – маневренный жилой фонд. Определено место для их размещения. Погорельцам также проведут летний водопровод, помогут расчистить участки от остатков строений. Всем семьям, чьи дома были уничтожены огнем, администрация Иркутского района предложила отправить детей в летние лагеря. Однако такая помощь не понадобилась, все дети устроены на лето.

Неравнодушные граждане собрали для погорельцев большое количество одежды. Сейчас жители Горячего Ключа нуждаются в мебели, кухонной утвари, предметах личной гигиены, продуктах питания.

Сбор ведется в ТОС «Пивовариха» по адресу: село Пивовариха, ул. Дачная, 8. Контактное лицо – Марина Владимировна Ульянова, 8 902 766-62-98, 8(3952)698-520. Продолжается также сбор денег в поддержку погорельцев. Реквизиты для их перевода указаны на сайте администрации Иркутского района - http://www.irkraion.ru/news/obshestvo/2753-pogoreltsam-iz-poselka-goryachij-klyuch-vyplatili-po-15-tysyach-rublej.

Фото с сайта администрации Иркутского района.