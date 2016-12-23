В Усть-Удинском районе задержали мужчину, незаконно рубившего лес

В Усть-Удинском районе задержали черного лесоруба. Как 23 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в местном лесничестве ведется незаконная рубка леса. Прибывшие на место происшествия полицейские с поличным задержали 39-летнего ранее судимого жителя Осинского района. Установлено, что он спилил деревья породы сосна объемом около 8 куб. м, не имея на то соответствующих разрешительных документов. Лесному фонду был причинен ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная рубка лесных насаждений). Санкцией указанной правоохранительной нормы права предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК России.

С места происшествия изъят трактор, а также незаконно заготовленная древесина, которая помещена на ответственное хранение.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.