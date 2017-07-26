В Усть-Ордынском ребёнка ударило током из открытой трансформаторной будки

В Эхирит-Булагатском районе проходит доследственная проверка по факту травмирования электрическим током девятилетнего мальчика в районе дома №28 по ул. Трубачеева в посёлке Усть-Ордынском 24 июля 2017 года. Как сообщает 26 июля пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, предварительно установлено, что ребёнок вышел за ограду дома и подошёл к трансформаторной будке. Дверца будки была открыта, поэтому мальчик беспрепятственно получил доступ к электрическим элементам, из-за чего его ударило током. Ребёнок получил электротравму левой части тела.

Сейчас мальчик находится в одной из больниц Иркутска в состоянии средней степени тяжести. Известно, что ребёнок воспитывается в полной благополучной семье, на учёте в ПДН не состоит.

Следователи установили, что трансформаторная будка принадлежит Иркутской электросетевой компании. Дверь на трансформаторной будке повреждена, замок сорван, последняя проверка проводилась в июне 2017 года. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки в отношении должностных лиц электросетевой компании будет принято процессуальное решение.