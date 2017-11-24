В Усть-Илимском районе медведь утащил у охотника мешок с оружием

В Усть-Илимском районе полиция проводит проверку по факту утраты 57-летним охотником-промысловиком ружей «Вепрь» и «ИЖ». Как сообщает 23 ноября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне мужчина обратился к правоохранителям и рассказал, что 16 ноября он обходил свои угодья в десятках километрах от ближайшей деревни и решил остановиться в одном из зимовий. Охотник оставил вещи в избушке отправился за водой, а, вернувшись, услышал подозрительный шум и силуэт медведя в зимовье. На несколько часов мужчина спрятался в лесу, чтобы не встретиться с животным, а когда вернулся к месту ночлега, обнаружил отсутствие мешка из-под рыбы, где, по его словам, и находилось оружие.

Еще одно ружье с поврежденным прикладом и характерными следами от зверя было найдено недалеко от зимовья. Несколько дней гражданин безуспешно пытался самостоятельно отыскать пропавшее имущество.

Получив сообщение об инциденте, полицейские обследовали зимовье и прилегающий к нему лес. Правоохранители зафиксировали следы пребывания медведя возле строения, но оружие не удалось найти, т.к. после визита медведя прошёл обильный снегопад, скрывший следы зверя в тайге.

В отношении охотника за нарушение правил хранения оружия, из-за чего оно было утеряно, возбуждено административное производство по ст. 20.8 ч.4 КоАП РФ. Эта статья предусматривает лишение права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до одного года, а также наложение штрафных санкций.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.