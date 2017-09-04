В Усть-Илимске женщина расплатилась в магазине поддельными деньгами

В сбыте фальшивых денег подозревают 31-летнюю уроженку Усть-Илимска, которая теперь проживает в Московской области. Как сообщает 3 сентября 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 21 августа в полицию Усть-Илимска позвонили из отделения банка и рассказали, что при пересчёте выручки одного из магазинов выявили купюру достоинством в 5000 рублей с признаками подделки. Через три дня уже заведующая магазина обратилась к правоохранителям с заявлением о том, что обнаружила в выручке фальшивую купюру. Изучив записи с камер видеонаблюдения, сыщики установили подозреваемую в сбыте поддельных купюр, которая уже дала признательные показания.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Санкция по данной статье предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.