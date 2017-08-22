В Усть-Илимске пожарные спасли 16 человек из горящего дома. Как 21 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, о возгорании в пятиэтажном панельном доме накануне в 08:15 сообщили очевидцы. Через пять минут на место прибыло первое подразделение огнеборцев. Из окна квартиры на втором этаже шел густой дым. По словам соседей, квартиросъемщик, спасаясь от огня, выпрыгнул в окно. Жильцам верхних этажей путь к эвакуации отрезало сильное задымление в подъезде.

Бойцы звена газодымозащитной службы, используя специальные спасательные устройства для дыхания, по лестничному маршу вывели 16 человек. Под балконом горящей квартиры пожарные обнаружили пострадавшего мужчину, которого передали прибывшим врачам скорой. Он получил ожоги 1 и 2 степени тяжести.

Огонь был потушен в течение нескольких минут. В результате пожара квартира полностью закопчена, сгорел деревянный пол в комнате, уничтожена мебель и домашние вещи на площади 17 квадратных метров. Причину пожара предстоит выяснить специалистам, на первоначальном этапе дознаватели склоняются к версии о нарушении правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, однако не исключены и другие причины.

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.