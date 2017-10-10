В Усть-Илимске не сумели потратить деньги, выделенные для малого бизнеса

В Усть-Илимске неиспользованными оказались 4,4 млн рублей, которые выделили моногороду для развития малого предпринимательства. Об этом 10 октября 2017 года сообщил начальник отдела министерства по экономическому развитию Иркутской области Евгений Литвинов на стажировке для председателей и членов комиссий по собственности местных дум, которую провело Законодательное собрание региона. По его словам, уже прошло совещание с администрацией города, которая пообещала до 30 октября найти предпринимателей, которые могли бы воспользоваться этими деньгами.

Представитель думы Усть-Илимска попросил увеличить финансирование малого бизнеса в городе, на что получил ответ Евгений Литвинова: «Если мы ещё увеличим финансирование, то обречём администрацию города на проблемы».

Усть-Илимск из всех моногородов Иркутской области в 2017 году получил наибольшую сумму, всего на поддержку малого бизнеса всех моногородов было выделено около 17 млн рублей. Заместитель председателя комитета по собственности и экономической политике ЗС Дмитрий Ершов указал на то, что в целом сумма на эти нужды очень мала. Представитель министерства ответил, что меньше стало поступать целевых средств из федерального бюджета.