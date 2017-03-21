В Усть-Илимске начали останавливать аварийные лифты в жилых домах
В нескольких жилых домах Усть-Илимска остановлена работа 11 лифтов, срок эксплуатации которых вышел. Об этом 21 марта 2017 года заявил мэр города Вакиль Тулубаев на заседании в Ассоциации муниципальных образований Иркутской области. Про его словам, до конца года планируется остановить работу ещё 19 лифтов, что может спровоцировать социальный взрыв среди населения.
Как рассказал мэр, всего в городе – 483 лифта в многоэтажных жилых домах, 77% из них уже выбрали свой срок работы. Вакиль Тулубаев предложил вывести дома с лифтами из программы капремонта МКД и создать отдельную программу капремонта лифтов.
- Брусницын Иван
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