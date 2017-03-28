В Усть-Илимске мужчина на неделю приковал знакомого к батарее и избивал

В Усть-Илимске будут судить мужчину, который на неделю приковал своего знакомого наручниками к батарее. Как 28 марта 2017 года сообщила пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 33-летнего мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением насилия), ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия).

По версии следствия, в начале октября 2016 года в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома, расположенного на улице Ленина Усть-Илимска, мужчина стучит по батарее и просит о помощи. На место выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что в квартире находится её 29-летний владелец. Следователям СКР мужчина рассказал, что неделю назад к нему пришел знакомый, который приковал его наручниками к батарее, забрал паспорт и ключи от входной двери. В течение недели он периодически приходил в квартиру и избивал потерпевшего.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям СКР он пояснил, что хотел получить от потерпевшего денежные средства, а также право собственности на жилплощадь. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.