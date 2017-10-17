В Усть-Илимске асфальтоукладочный каток насмерть задавил женщину

В Усть-Илимске возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего тракториста-машиниста асфальтоукладочного катка, подозреваемого в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Как сообщает 17 октября 2017 года пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, 26 августа около 17.00 на проезжей части в районе дома № 18 по ул. 50 Лет ВЛКСМ в Усть-Илимске укладывали асфальт. По версии следствия, управлявший катком нетрезвый мужчина нарушил инструкцию по охране труда, из-за чего каток, стоявший на проезжей части под уклоном, съехал на тротуар и сбил двух пешеходов. От полученных травм одна из женщин скончалась на месте, второй причинен легкий вред здоровью.