В Усольском районе сгорели два человека

В посёлке Биликтуй Усольского района в результате пожара жилом деревянном доме по ул. Интернациональная, который произошёл рано утром 3 августа 2017 года, погибли два человека. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, по предварительным данным пожар произошел из-за короткого замыкания.

Жилой дом (в плане 7х10 м) полностью уничтожен огнем. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила тела двух человек (женщины, 1958 г.р., и мужчины, 1954 г.р.), которые были направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).