В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек

Источник: Байкал Инфо
11/08/2017 - 12:07

В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек. Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел накануне поздно вечером в пятиэтажном панельном доме по улице Маяковского поселка Мишелевка. Вызвали пожарных соседи, почувствовавшие запах гари и дым в подъезде. На тот момент огнем была охвачена однокомнатная квартира на третьем этаже. Хозяйка помещения и еще 30 человек с нижних этажей смогли самостоятельно покинуть дом, однако на верхних этажах оставались люди. Густой едкий дым в подъезде отрезал им путь к выходу.

Помощь пришла через несколько минут. Огнеборцы по лестничным маршам спасли 11 человек и справились с возгоранием, не дав огню распространиться на соседние квартиры.  Специалисты назвали предполагаемую причину пожара – неосторожное обращение с огнем. Соседи также сообщили пожарным, что хозяйка квартиры часто курила в комнате.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз напоминают о необходимости быть бдительными по отношению к своим соседям, при нарушении правил пожарной безопасности немедленно сообщать о нарушителях на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99 или в надзорные органы МЧС России по вашему району. 

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МЧС России по Иркутской области, Пожары, Усольский район
Также в рубриках: 
Правительство Иркутской области обеспечит топливом технику, которая тушит торфяные пожары
Крупные очаги горения торфа потушили в Усольском районе
В Иркутской области сгорело три гаража и два автомобиля
В Усольском районе за сутки потушили 6,5 га тлеющих торфяников
Проблему доставки воды для тушения торфяников обсудят в правительстве Иркутской области
Исключить из фида:  0
Загрузка...