В Усольском районе из пожара в пятиэтажном доме спасли 11 человек. Как 11 августа 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, пожар произошел накануне поздно вечером в пятиэтажном панельном доме по улице Маяковского поселка Мишелевка. Вызвали пожарных соседи, почувствовавшие запах гари и дым в подъезде. На тот момент огнем была охвачена однокомнатная квартира на третьем этаже. Хозяйка помещения и еще 30 человек с нижних этажей смогли самостоятельно покинуть дом, однако на верхних этажах оставались люди. Густой едкий дым в подъезде отрезал им путь к выходу.

Помощь пришла через несколько минут. Огнеборцы по лестничным маршам спасли 11 человек и справились с возгоранием, не дав огню распространиться на соседние квартиры. Специалисты назвали предполагаемую причину пожара – неосторожное обращение с огнем. Соседи также сообщили пожарным, что хозяйка квартиры часто курила в комнате.

Государственные инспекторы по пожарному надзору в очередной раз напоминают о необходимости быть бдительными по отношению к своим соседям, при нарушении правил пожарной безопасности немедленно сообщать о нарушителях на единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Иркутской области: 8 (3952) 39-99-99 или в надзорные органы МЧС России по вашему району.

Фото с сайта ГУ МЧС России по Иркутской области.