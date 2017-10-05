В Усольском гвардейском кадетском корпусе назначили нового директора, им стал Андрей Солдатов. Как 5 октября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства, нового руководителя коллективу образовательной организации представила министр образования Иркутской области Валентина Перегудова.

Глава ведомства сообщила, что на соискание должности директора Усольского гвардейского кадетского корпуса документы в министерство образования подали девять человек. Отбор проводился в несколько этапов: документарная проверка на соответствие квалификационным требованиям, индивидуальная аттестация кандидатов членами аттестационной комиссии.

«В Усольском гвардейском кадетском корпусе ведется системная, целенаправленная работа, направленная как на развитие кадрового потенциала, так и на совершенствование деятельности образовательной организации в целом, создание благоприятных условий для проживания и обучения кадетов. Сейчас в образовательной организации обучаются 208 детей. В седьмые классы, с которых начинается обучение в кадетском корпусе, в новом учебном году принято 50 человек. В этом году приём учеников в образовательную организацию впервые проводился на конкурсной основе, заявлений было подано почти в два раза больше, чем имелось свободных мест», – отметила Валентина Перегудова.

В кадетском корпусе полностью укомплектован штат педагогических работников: в новом учебном году на работу в организацию приняты три педагога дополнительного образования, педагог-психолог, заместитель директора по военно-технической подготовке. Обновлен состав попечительского совета, совета родителей, члены которых принимают активное участие в организации всех мероприятий, проводимых в кадетском корпусе. Формируется состав совета отцов. Прорабатывается вопрос создания на базе кадетского корпуса регионального ресурсного центра дополнительного образования военно-патриотической направленности «Мужество».

Перечень программ дополнительного образования сформирован с учетом мнения родителей и интересов обучающихся. Впервые в кадетском корпусе организовано обучение по программам «Введение в авиацию» и «Основы автодела», практическая часть которых будет реализована на базе гарнизона «Белая», ДОСААФ.

Андрей Георгиевич Солдатов родился 15 мая 1960 года. В 1984 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО (присвоена квалификация – военный радиоинженер). В 2003 году прошёл профессиональную переподготовку в МРЦПК Иркутского государственного научно-исследовательского технического университета по программе «Юриспруденция», в 2015 году – обучение в Дальневосточном государственном университете путей сообщения (присвоена квалификация – «Магистр» по специальности «Техносферная безопасность»).

В 1978 году работал электромонтажником промышленного оборудования комбината «ИСКОЖ» в городе Кирове. С 1987 по 2011 год проходил службу в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации. С 2011 по 2015 год занимал должность начальника управления штаба по делам ГО и ЧС Дальневосточного государственного университета путей сообщения. С 2015 по 2016 год – доцент кафедры «Техносферная безопасность» Дальневосточного государственного университета путей сообщения.

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IIстепени, нагрудным знаком «За службу в военной разведке».

Фото с сайта правительства Иркутской области.