В Усолье задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку

В Усолье-Сибирском задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 27-летний нигде не работающий мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, был задержан в своей квартире, сопротивления полиции он не оказал. Ранее он был судим за угрозу убийством и кражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, сегодня около 5:50 мужчина напал на 17-летнюю девушку и, угрожая ей физической расправой, изнасиловал. Происшествие произошло на улице Луначарского в Усолье-Сибирском, по которой потерпевшая шла в сторону железнодорожного вокзала.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.