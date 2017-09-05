В Усолье задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку

Источник: Байкал Инфо
05/09/2017 - 17:20

В Усолье-Сибирском задержали мужчину, который изнасиловал 17-летнюю девушку. Как 5 сентября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 27-летний нигде не работающий мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, был задержан в своей квартире, сопротивления полиции он не оказал. Ранее он был судим за угрозу убийством и кражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, сегодня около 5:50 мужчина напал на 17-летнюю девушку и, угрожая ей физической расправой, изнасиловал. Происшествие произошло на улице Луначарского в Усолье-Сибирском, по которой потерпевшая шла в сторону железнодорожного вокзала.

Фото и видео с сайта ГУ МВД России по Иркутской области. 

Метки: Происшествия, ГУ МВД России по Иркутской области, Криминал, Усолье-Сибирское
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