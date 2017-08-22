В Усолье-Сибирском женщина убила сожителя и просто вынесла труп в подъезд

Тело 48-летнего мужчины с ножевыми ранениями в груди обнаружили в подъезде жители одного из домов по улице Толбухина в Усолье-Сибирском. Они вызвали скорую помощь, но та только констатировала смерть и сообщила о случившемся в полицию. Как сообщает 22 августа 2017 года пресс-служба Следственного комитета России по Иркутской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили в отдел полиции 42-летнюю нигде не работающую женщину, которая жила с потерпевшим. Она пояснила следователям, что ударила ножом сожителя во время ссоры, когда они вместе выпивали спиртное. От полученных ранений мужчина скончался на месте. А женщина вместе со своей знакомой вынесла тело на лестничную площадку в подъезд дома. За совершение особо тяжкого преступления женщине грозит до 15 лет лишения свободы.