В Усолье-Сибирском 30-летняя женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась

В Усолье-Сибирском разыскивают без вести пропавшую 30-летнюю женщину. Как 6 апреля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, Елена Владимировна Куракина 27 марта ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид женщине 30 лет, рост 164 см, вес 54 кг, блондинка, волосы до пояса. Была одета в куртку болоньевую синего цвета, джинсы синие, ботинки синего цвета, шапку вязанную коричневого цвета. При себе ценностей и денег не имела.

Сотрудники полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Куракиной Елены Владимировны, сообщить в дежурную часть МО МВД России «Усольский» по телефонам: 8-924-620-3177, 6-34-21 – группа розыска, 6-29-66 – дежурная часть МО МВД России «Усольский».

Фото с сайта ГУ МВД России по Иркутской области.