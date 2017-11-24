В Усолье-Сибирское планируют производить древесные топливные пеллеты

Источник: Байкал Инфо 24/11/2017 - 17:28

Инвестиционный проект по созданию в Усолье-Сибирском производства по изготовлению древесных топливных пеллет ООО «Лайм» планируется реализовать на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Как сообщает 24 ноября 2017 года пресс-служба правительства Иркутской области, проект рассмотрели на очередном заседании комиссии.

«Проект предусматривает создание 22 новых рабочих мест, объём капитальных вложений - 22,5 млн рублей, ежегодную переработку около 10 тыс. тонн древесных отходов!», - сказал министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский.

В ближайшее время министерством экономического развития региона будет заключено соглашение с ООО «Лайм» об осуществлении деятельности в ТОСЭР «Усолье-Сибирское».

 

Метки: Экономика, Бизнес, Власть, Орачевский Евгений, Усолье-Сибирское
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