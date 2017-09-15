В Тулуне открыли новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Новый современный физкультурно-оздоровительный комплекс открыли 15 сентября 2017 года в Тулуне. Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области, ФОК имеет большой многофункциональный спортивный зал, площадью около тысячи кв. метров, в котором будут проходить занятия и соревнования по таким игровым видам спорта как волейбол, баскетбол, мини-футбол, вольная борьба теннис и другим. Здание комплекса соответствует современным требования и будет открыто для всех желающих, к услугам любителей спорта есть гардероб, душ, туалет, раздевалка, административные и подсобные помещения. Общая стоимость строительства объекта за два года составила 75 млн рублей, средства выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.

На церемонии побывал председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области Геннадий Нестерович. Он поздравил присутствующих с этим радостным событием, а также передал приветственный адрес от председателя ЗС Сергея Брилки, сообщает пресс-служба регионального парламента. «Несколько лет Тулун жил в ожидании открытия спортивного учреждения, действительно соответствующего требованиям нового времени, – отметил Сергей Брилка. – В результате конструктивного и слаженного взаимодействия депутатов областного парламента, правительства области, администрации и Думы города Тулуна была проделана большая работа по исполнению наказов, полученных от избирателей. Важно, что результатом этой работы стало возведение физкультурно-оздоровительного комплекса, который, несомненно, поможет любителям спорта всех возрастов пройти путь преодоления себя, своих страхов и слабостей, укрепить здоровье, волю и силу духа. Уверен, что новый ФОК города Тулуна станет еще одним форпостом борьбы за здоровое и сильное поколение думающих и неравнодушных сибиряков».

В ФОКе состоялись спортивные состязания по мини-футболу между командами Нижнеудинска, Саянска, Зимы и Тулуна.

Фото с сайта Законодательного собрания Иркутской области.