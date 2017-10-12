В тройку лидеров медиарейтинга глав парламентов РФ вошёл Сергей Брилка

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка вошел в тройку лидеров медиарейтинга глав законодательных органов регионов РФ по итогам сентября 2017 года. Как сообщает 12 октября пресс-служба ЗС Приангарья, по сравнению с августом спикер областного парламента поднялся в рейтинге на один пункт. На первой строчке рейтинга – глава парламента Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, на второй – председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

Компания «Медиалогия», составлявшая рейтинг, отметила основные события сентября с участием Сергея Брилки: участие спикера в рабочей поездке полпреда президента в СФО Сергея Меняйло в Приангарье, выступление Сергея Брилки на форуме «Байкальский регион: достижения прошлого, образы будущего», а также согласование Законодательным собранием кандидатуры Руслана Болотова на должность председателя правительства Иркутской области.

Справка. Медиарейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 500 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. Компания «Медиалогия» составляет его на основании каждого упоминания глав законодательных органов власти в РФ в СМИ. При этом учитываются влиятельность источника информации (цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта упоминания в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.